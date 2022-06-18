В «Фенербахче» опровергли информацию об интересе к Артёму Дзюбе

Спортивный директор «Фенербахче» Марио Бранко опроверг информацию об интересе турецкого клуба к бывшему нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.
«Дзюба близок к переходу в «Фенербахче»? Мы не ведём переговоры ни с ним, ни с каким-либо другим нападающим», — цитирует Бранко Sport24.
Напомним, в конце мая текущего года Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Форвард перешёл в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.
В составе санкт-петербургского клуба форвард становился чемпионом России (сезон-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), завоёвывал Кубок (сезон-2015/2016, 2019/2020) и Суперкубок (2015, 2016, 2020, 2021) страны.
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