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«ПСЖ» предложил 5-летний контракт нападающему «Сассуоло»

«ПСЖ» предложил 5-летний контракт нападающему «Сассуоло»
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«ПСЖ» заинтересован в подписании нападающего «Сассуоло» Джанлуки Скамакки и предлагает за его переход € 30 млн + бонусы. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, итальянский клуб запрашивает за трансфер 23-летнего футболиста € 45 млн. Самому Скамакке парижский клуб подготовил пятилетний контракт с зарплатой в € 3,5 млн за сезон.

В минувшем сезоне-2021/2022 Джанлука Скамакка провёл за «Сассуоло» 38 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего нападающего в € 30 млн. Ранее сообщалось, что руководство итальянского клуба отклонило предложение «Арсенала» по Скамакке в размере € 41 млн.

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