Галактионов прокомментировал аренду хавбека «Локо» Рыбчинского в «Нижний Новгород»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов прокомментировал переход в команду полузащитника «Локомотива» Дмитрия Рыбчинского на правах аренды.

«Мы рады приветствовать Дмитрия Рыбчинского. Мы хорошо знаем его игровые качества. Он выступал за молодежную сборную России и был в расширенном списке национальной команды страны. Дмитрий профессионально и ответственно относится к своему делу, у него есть огромное желание расти и прогрессировать вместе с нашей командой, и мы очень надеемся, что он придаст новый импульс развитию клуба.

Безусловно, костяк команды сохранится. Опытные игроки нужны клубу. При этом мы видим желание молодых футболистов, которые прошли сборные команды, быть здесь. Совместно с генеральным директором и спортивным директором клуба мы ведем большую аналитическую селекционную работу, для того чтобы у нас в новом сезоне были качественные футболисты", — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба в телеграм-канале.