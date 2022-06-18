«Бедный парень, он наверняка уже жалеет». Перес – о решении Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о решении нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе остаться во французском клубе.
«Бедный парень, он наверняка уже жалеет», — цитирует Переса Marca.
Напомним, 23-летний Мбаппе в мае 2022 года подписал новое трёхлетнее соглашение с «ПСЖ». По неофициальным данным, зарплата Килиана в клубе по новому соглашению составит € 93 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в мире. Его предыдущий контракт истекал в конце сезона-2021/2022, и сообщалось, что игрок может продолжить карьеру в мадридском «Реале».
Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил с парижанами полноценный контракт. В завершившемся сезоне-2021/2022 нападающий принял участие в 35 матчах французской Лиги 1, забил 28 голов и отдал 19 результативных передач.
- 18 июня 2022
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