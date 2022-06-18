Гирано Керк рассказал о задачах «Локомотива» на предстоящий сезон
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Нападающий московского «Локомотива» Гирано Керк рассказал о задачах железнодорожников на предстоящий сезон.
«Я хорошо провел отпуск вместе с семьей, перезагрузился и готов теперь играть в футбол. Конечно, у нас есть цели на этот сезон. Мы будем бороться за чемпионство», — цитирует Керка ТАСС.
26-летний Керк стал игроком московского клуба в летнее трансферное окно 2021 года, перейдя из нидерландского «Утрехта» за € 6 млн. В 28 матчах за «Локомотив» нападающий забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.
Московский «Локомотив» в 30 матчах набрал 48 очков и занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (65).
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