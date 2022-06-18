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Источник: Гайич сможет заработать в ЦСКА € 3,2 млн

Источник: Гайич сможет заработать в ЦСКА € 3,2 млн
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Московский ЦСКА выплатил сербскому защитнику Милану Гайичу € 800 тыс. подъёмных за подписание с командой контракта на три года. Об этом сообщает Mozzartsport.

По сведениям источника, «Црвена Звезда», за которую ранее выступал 26-летний футболист, предлагала Гайичу повышение зарплату до € 450 тыс. за сезон. Милан не стал продлевать контракт с командой и ушёл в ЦСКА, где за три года сможет заработать около € 3,2 млн. В первый сезон зарплата Гайича в ЦСКА составит € 700 тыс, в следующие два года по контракту она будет увеличиваться на € 100 тыс. ежегодно. Также в контракте Гайича прописаны бонусы за победы в турнирах.

В соглашении между ЦСКА и Гайичем прописана возможность автоматического продления соглашения.

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