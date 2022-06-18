«Ростов» разгромил «Кубань Холдинг» в первом летнем товарищеском матче

Сегодня, 18 июня, «Ростов» в рамках товарищеского матча сыграл с «Кубань Холдингом». Встреча прошла без зрителей на стадионе «Олимп» имени Виктора Понедельника в Ростове-на-Дону. Подопечные Валерия Карпина одержали разгромную победу – 5:1.
В составе «Ростова» дубль оформил нападающий Али Соу, по одному мячу забили форвард Дмитрий Полоз и полузащитник Алексей Миронов. Автогол забил футболист «Кубань Холдинга» Альберт Цховребов. Единственный мяч гостей на счету хавбека Геннадия Козлова.
«Ростов» занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». «Кубань Холдинг» расположился на шестом месте в таблице ФНЛ-2, группы 1. Победителем турнира стало махачкалинское «Динамо».
- 18 июня 2022
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