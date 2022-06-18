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«Ростов» разгромил «Кубань Холдинг» в первом летнем товарищеском матче

«Ростов» разгромил «Кубань Холдинг» в первом летнем товарищеском матче
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Сегодня, 18 июня, «Ростов» в рамках товарищеского матча сыграл с «Кубань Холдингом». Встреча прошла без зрителей на стадионе «Олимп» имени Виктора Понедельника в Ростове-на-Дону. Подопечные Валерия Карпина одержали разгромную победу – 5:1.

В составе «Ростова» дубль оформил нападающий Али Соу, по одному мячу забили форвард Дмитрий Полоз и полузащитник Алексей Миронов. Автогол забил футболист «Кубань Холдинга» Альберт Цховребов. Единственный мяч гостей на счету хавбека Геннадия Козлова.

«Ростов» занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». «Кубань Холдинг» расположился на шестом месте в таблице ФНЛ-2, группы 1. Победителем турнира стало махачкалинское «Динамо».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
18 июня 2022, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Окончен
5 : 1
Кубань Холдинг
Павловский район, Россия
0:1 – 7'   1:1 Соу – 11'   2:1 Полоз – 44'   3:1 Соу – 45'   4:1 – 67' (автогол)   5:1 – 67'
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