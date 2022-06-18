«Крылья Советов» продлили контракт с главным тренером Осинькином до 2025 года

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что «Крылья Советов» подписали новый контракт с главным тренером Игорем Осинькиным.
«Закончился форум в Санкт-Петербурге, но есть новости, не связанные с экономикой, а связанные с футболом. Переговорил с Осинькиным и хочу поделиться с вами хорошей новостью. Игорь Витальевич и клуб продлили контракт до 2025 года. Это долгосрочное сотрудничество замечательного тренера с нашим клубом. Именно Осинькин — конструктор наших побед, он поставил ту игру, самой молодой российской команды, в которую влюбились болельщики не только «Крыльев Советов», но и болельщики из других регионов нашей страны. Я благодарю Игоря Витальевича за то, что вместе с ним клуб прогрессирует и добивается всех поставленных задач. В предыдущем сезоне мы ставили задачу выйти в Премьер-Лигу, в завершившемся — попасть в 10-ку. Рад, что наш клуб будет в дальнейшем прогрессировать с этим замечательным тренером», — рассказал Азаров в видео, опубликованном в телеграм-канале «Крыльев Советов».
- 18 июня 2022
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