Опубликована повестка на ближайший исполком РФС
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Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в своём телеграм-канале опубликовала повестку на предстоящий исполком организации. который пройдёт 23 июня.
Операционные вопросы:
1. Об утверждении итогов Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ-2 сезона 2021/2022 гг.
2. Об утверждении итогов всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) сезона 2021/2022 гг.
3. Об утверждении регламентов Российской Премьер-лиги и Футбольной национальной лиги сезона 2022/2023 гг.
4. Об освобождении от дальнейшего исполнения спортивной санкции.
Административные вопросы:
5. Об утверждении 33 лучших игроков и лучших в номинациях по итогам сезона 2021/2022 гг.
6. О внесении изменений в регламентирующие документы РФС.
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