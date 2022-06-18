Опубликована повестка на ближайший исполком РФС

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в своём телеграм-канале опубликовала повестку на предстоящий исполком организации. который пройдёт 23 июня.

Операционные вопросы:



1. Об утверждении итогов Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ-2 сезона 2021/2022 гг.

2. Об утверждении итогов всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) сезона 2021/2022 гг.

3. Об утверждении регламентов Российской Премьер-лиги и Футбольной национальной лиги сезона 2022/2023 гг.

4. Об освобождении от дальнейшего исполнения спортивной санкции.



Административные вопросы:



5. Об утверждении 33 лучших игроков и лучших в номинациях по итогам сезона 2021/2022 гг.

6. О внесении изменений в регламентирующие документы РФС.