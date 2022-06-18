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Опубликована повестка на ближайший исполком РФС

Опубликована повестка на ближайший исполком РФС
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Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в своём телеграм-канале опубликовала повестку на предстоящий исполком организации. который пройдёт 23 июня.

Операционные вопросы:

1. Об утверждении итогов Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ-2 сезона 2021/2022 гг.
2. Об утверждении итогов всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) сезона 2021/2022 гг.
3. Об утверждении регламентов Российской Премьер-лиги и Футбольной национальной лиги сезона 2022/2023 гг.
4. Об освобождении от дальнейшего исполнения спортивной санкции.

Административные вопросы:

5. Об утверждении 33 лучших игроков и лучших в номинациях по итогам сезона 2021/2022 гг.
6. О внесении изменений в регламентирующие документы РФС.

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