Медведев — об идее «Урала» по расширению РПЛ: цель — обезопасить себя от прямого вылета

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о предложении «Урала» расширить Российскую Премьер-Лигу с сезона-2023/2024.
«Не буду скрывать, что мы были против безусловного расширения и в этом сезоне, и через сезон. Пока мы своё мнение не изменили. Для того, чтобы оно изменилось, необходимо чётко представлять, какой стандарт участия в РПЛ будет применяться.
История о том, что «Факел» лицензируется, но публикуются страшные фотографии разрухи на стадионе… Это вместо того, чтобы привлекать болельщиков, включая воронежских, вряд ли делает это привлекательным. Стандарт проведения соревнований должен быть высоким и неизменным, без каких-либо послаблений.
Когда нет спортивной составляющей, телегу ставят впереди лошади — появляется цель обезопасить себя от прямого вылета в следующем сезоне, потому что по проекту собираются оставить только переходные матчи. Расширение по такому принципу производить нельзя. Помимо инфраструктуры, очень важный вопрос — это бюджет, чтобы не повторилась судьба «Тамбова», когда с миру по нитке собирали деньги, чтобы рассчитаться с футболистами.
Конечно, было бы здорово расширять географию, но расширять её нужно на высоком уровне — и спортивном, и инфраструктурном», — цитирует Медведева ТАСС.
- 18 июня 2022
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