«Ливерпуль» определился с заменой Садио Мане. Клуб уже связался с окружением игрока

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль», сообщает AS.
По информации источника, мерсисайдцы уже связывались с представителями игрока. Английский клуб рассматривает Асенсио в качестве замены нападающему Садио Мане, который близок к уходу из «Ливерпуля». Сам испанец хочет перейти в ту команду, где ему гарантируют постоянное игровое время.
Нынешнее соглашение Марко Асенсио истекает летом 2023 года. Сообщалось, что предложенные «Реалом» условия не устраивают футболиста, и следующим летом он может покинуть мадридский клуб в качестве свободного агента.
Игрок сборной Испании в минувшем сезоне провёл за «Реал» 42 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего испанского игрока в € 40 млн.
- 18 июня 2022
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