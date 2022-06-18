Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» определился с заменой Садио Мане. Клуб уже связался с окружением игрока

«Ливерпуль» определился с заменой Садио Мане. Клуб уже связался с окружением игрока
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль», сообщает AS.

По информации источника, мерсисайдцы уже связывались с представителями игрока. Английский клуб рассматривает Асенсио в качестве замены нападающему Садио Мане, который близок к уходу из «Ливерпуля». Сам испанец хочет перейти в ту команду, где ему гарантируют постоянное игровое время.

Нынешнее соглашение Марко Асенсио истекает летом 2023 года. Сообщалось, что предложенные «Реалом» условия не устраивают футболиста, и следующим летом он может покинуть мадридский клуб в качестве свободного агента.

Игрок сборной Испании в минувшем сезоне провёл за «Реал» 42 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего испанского игрока в € 40 млн.

Новость по теме
«Милан» интересуется Марко Асенсио
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022