«Ницца» заинтересована в подписании бывшего защитника «Ливерпуля»

Французская «Ницца» ведёт переговоры с немецким «Шальке» о переходе защитника Озана Кабака, проведшего минувший сезон на правах аренды в английском «Норвиче». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

Напомним, 22-летний Кабак оказался в клубе из Гельзенкирхена в 2019 году, перейдя из «Штутгарта». Через полтора года турецкий футболист был арендован «Ливерпулем» на вторую часть сезона-2020/2021. За мерсисайдцев Озан в 13 матчах заработал четыре жёлтые карточки.

В прошлом сезоне за «Норвич» Кабак не смог отличиться результативными действиями в 12 встречах. Контракт турецкого защитника с «Шальке» истекает через два сезона.

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