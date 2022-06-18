Ильзат Ахметов перейдёт в «Краснодар». Игрок прибыл в расположение команды
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Бывший полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов перейдёт в «Краснодар», сообщает Metaratings.
По информации источника, 24-летний футболист уже прибыл в расположение «быков». Краснодарский клуб подпишет хавбека на правах свободного агента.
Ильзат выступал за армейский клуб с 2018 года. Российский футболист провёл за красно-синих 104 матча, забил семь голов и отдал 11 результативных передач. В составе армейской команды Ахметов завоевал Суперкубок России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 2,8 млн.
Ранее стало известно, что от услуг футболиста уже успели отказаться в другом московском клубе – «Локомотиве». Среди других вариантов назывались «Торпедо», вернувшийся в высший дивизион, и грозненский «Ахмат».
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