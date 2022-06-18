L'Equipe: контракт экс-хавбека «Зенита» Паредеса с «ПСЖ» был автоматически продлён
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Соглашение между полузащитником Леандро Паредес и французским «ПСЖ» было автоматически продлено до 2024 года. Об этом сообщает L'Equipe. Предыдущее соглашение между сторонами истекало летом следующего года.
27-летний Паредес перешёл в «ПСЖ» из «Зенита» в январе 2019 года за € 40 млн. С тех пор аргентинский хавбек в 113 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал девять результативных передач. Ранее сообщалось, что в подписании Леандро заинтересованы «Интер», «Монако», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».
Вместе с французской командой Паредес выиграл три чемпионата, два Кубка и два Суперкубка страны. Также Паредес является победителем Кубка французской лиги и чемпионата России сезона-2018/2019.
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