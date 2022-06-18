Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар: быть спортсменом нелегко. Нельзя праздновать день рождения бабушки, сына, жены

Неймар: быть спортсменом нелегко. Нельзя праздновать день рождения бабушки, сына, жены
Комментарии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар рассказал о сложностях повседневной жизни спортсменов.

«Нельзя праздновать день рождения бабушки, день рождения сына, день рождения жены и тем более свой.

Быть спортсменом нелегко, потому что «быть счастливым можно только после окончания карьеры». Какое безумие», — написал Неймар в соцсетях.

Напомним, 30-летний Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. Этот трансфер продолжает оставаться рекордным по потраченной сумме для мирового футбола. Его контрактное соглашение с парижанами рассчитано до 2025 года. В минувшем сезоне бразилец в 22 матчах французской Лиги 1 забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

Новость по теме
Неймар отказался уходить из «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022