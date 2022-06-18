Владелец «Челси»: влияние футбола не так развито. Хотим перенести американский менталитет

Новый владелец «Челси» Тодд Боули рассказал о планах по изменению европейского футбола.
«Мы считаем, что влияние данного вида спорта ещё недостаточно развито. У европейского футбола четыре млрд поклонников. У НФЛ – 170 млн. При этом глобально клубный футбол приносит лишь малую часть медийных денег НФЛ.
Мы также будем думать о том, как помочь футболистам зарабатывать больше. Посмотрите на Леброна Джеймса – у него есть свой бизнес и целая команда, занимающаяся тем, что происходит вне баскетбольной площадки.
Поэтому я думаю, что есть возможность перенести часть американского менталитета в английский спорт и помочь его развитию», — цитирует Боули ESPN.
Напомним, в конце мая бывший владелец «Челси» Роман Абрамович продал клуб консорциуму Боули за £ 4,25 млрд (около € 5 млрд).
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