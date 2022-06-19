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Промес станцевал с форвардом «Барселоны» Депаем в Гане

Промес станцевал с форвардом «Барселоны» Депаем в Гане
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес и форвард испанской «Барселоны» Мемфис Депай, находясь в Гане, решили станцевать с местными жителями. Танец футболистов попал на видео.

30-летний Промес в сезоне-2021/2022 принял участие в 31 матче, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Вместе со «Спартаком» Квинси стал обладателем Кубка России.

28-летний Депай перешёл в «Барселону» свободным агентом летом 2021 года. За сезон Мемфис отличился 13 раз и отдал две голевые передачи в 37 матчах во всех турнирах.

Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

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