Ди Мария хочет подписать с «Ювентусом» годичный контракт. Туринцы предлагают долгосрочный

Туринский «Ювентус» ведёт переговоры о переходе аргентинского нападающего Анхеля Ди Марии, который 30 июня станет свободным агентом после ухода из «ПСЖ». Об этом сообщает Goal.

По сведениям источника, «Ювентус» требует у 34-летнего Ди Марии ответа до конца выходных. Сообщается, аргентинец хочет подписать контракт с итальянской командой на год, в «Ювентусе» рассчитывают подписать с Ди Марией долгосрочный контракт.

В минувшем сезоне за «ПСЖ» Ди Мария принял участие в 31 матче, в которых забил пять мячей и отдал девять результативных передач. Анхель стал футболистом парижан в 2015 году. С тех пор в 294 матчах во всех турнирах он забил 93 гола и отдал 119 результативных передач. Ранее Ди Мария выступал в составе «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала», «Бенфики» и «Росарио Сентраль».