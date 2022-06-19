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«Будё-Глимт» Хайкина обыграл аутсайдера чемпионата Норвегии – «Кристиансунн»

«Будё-Глимт» Хайкина обыграл аутсайдера чемпионата Норвегии – «Кристиансунн»
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Вчера, 18 июня, завершился матч 10-го тура чемпионата Норвегии «Кристиансунн» — «Будё-Глимт». Встреча прошла на стадионе «Кристиансунн» в одноимённом городе. Победу одержал «Будё-Глимт», счёт – 2:0.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 53-й минуте автогол забил защитник хозяев Алиу Коли. На 72-й минуте отличился нападающий «Будё-Глимт» Амаль Пеллегрино, ему ассистировал Ульрик Салтнес.

Отметим, что в стартовом составе гостей вышел российский вратарь Никита Хайкин, который сохранил свои ворота на замке.

После 10 сыгранных туров «Будё-Глимт» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Норвегии, набрав 16 очков. «Кристиансунн» с одним очком находится на последней, 16-й строчке первенства.

Норвегия - Элитсерия. 10-й тур
18 июня 2022, суббота. 19:00 МСК
Кристиансунн
Кристиансунн
Окончен
0 : 2
Будё-Глимт
Будё
0:1 Коли – 53' (автогол)   0:2 Пеллегрино – 72'
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