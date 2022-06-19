УЕФА дисквалифицировал полузащитника «Вест Хэма» за критику в адрес арбитра
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УЕФА дисквалифицировал полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса за критику в адрес арбитhа после ответного полуфинального матча Лиги Европы «Айнтрахтом», сообщает BBC
Как сообщает источник, Райс дисквалифицирован на два матча. Также дисквалификацию на один матч получил и наставник клуба Дэdид Мойес, который был удалён во время первого матча с «Айнтрахтом».
Таким образом, Райс пропустит оба матча плей-офф Лиги конференций в августе.
Напомним, после матча Райс обрушился с критикой на главного арбитра.
«Рефери, рефери, это было так плохо весь вечер. Как ты можешь быть таким плохим, честно? Тебе, наверное, заплатили», — сказал футболист после игры.
По итогам двух матчей «Вест Хэм» уступил «Айнтрахту» в полуфинале Лиги Европы со счётом 1:3.
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