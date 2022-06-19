Тотти поддержал решение Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ»

Спортивный директор «Ромы» Франческо Тотти высказался о решении французского нападающего Килиана Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ».
«Я думаю, это его выбор, в конце концов, даже если мы говорим о «ПСЖ» и запредельной зарплате. Я думаю, что любой бы предпочел остаться там. Клубу нужно защищать его, как великого чемпиона. Мало что может быть лучше, чем ПСЖ», — приводит слова Тотти сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Мбаппе в мае 2022 года подписал новое трёхлетнее соглашение с «ПСЖ». По неофициальным данным, зарплата Килиана в клубе по новому соглашению составит € 93 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в мире.
В минувшем сезоне нападающий принял участие в 35 матчах французской Лиги 1, в которых забил 28 голов и отдал 19 результативных передач.
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