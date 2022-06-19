Родриго: у игроков «Реала» была мысль: «Нужно выиграть ЛЧ, чтобы посмеяться над Салахом»

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс рассказал об отношении игроком клуба к финалу Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0).

«Когда игра закончилась, игроки «Реала» сделали коридор. Мимо проходил «Ливерпуль», Салах немного грустил, опустив голову. Модрич посмотрел на него и сказал: «Спасибо, Салах, в следующий раз попробуешь еще раз». Я начал смеяться. «Когда парень провоцирует, иногда ты просто хочешь выиграть, чтобы посмеяться над ним. У игроков «Реала» была мысль: «Нужно выиграть Лигу чемпионов, чтобы потом посмеяться над Салахом», — приводит слова Родриго Goal.

Напомним, до финального матча Лиги чемпионов Салах неоднократно говорил, что хочет взять реванш у «Реала» за поражение в 2018 году.