«Медаль Бундеслиги будет на дне». Экс-игрок «Ливерпуля» о переходе Мане в «Баварию»

Бывший футболист «Ливерпуля» Дин Сондерс раскритиковал сенегальского нападающего Садио Мане за переход в «Баварию».

«Он сядет в свое кресло, закурит сигару, сыграет на третьей передаче за «Баварию» и испортит два лучших года своей футбольной жизни. Если он скажет вам в конце своей карьеры: «Подойди и посмотри на мой шкаф», то медаль Бундеслиги будет на дне», — приводит слова Сондерса Goal.

Ранее немецкий клуб подтвердил предстоящий переход Мане в команду. Сообщалось, что за 30-летнего футболиста мюнхенцы заплатят € 35 млн + € 5 млн в виде бонусов, которые могут быть выплачены после определённого количества голов форварда. Ожидается, что контракт сенегальца с немецким клубом будет рассчитан на три года.