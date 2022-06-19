«ПСЖ» предлагал Винисиусу зарплату в € 40 млн и просил не продлевать контракт с «Реалом»

Французский «Пари Сен-Жермен» в период с ноября 2021 по март 2022 года предпринимал активные попытки приобрести нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, сообщает Marca.
По сведениям источника, парижане просили бразильского футболиста не продлевать контракт со своим клубом и предлагали ему заработную плату в размере € 40 млн за сезон, огромный подписной бонус и участие в коммерческих проектах в Катаре.
Недавно сообщалось, что Винисиус хочет подписать с «Реалом» новое соглашение сроком до 2026 или 2027 года. Также указывалось, что в соглашение будут включены различные бонусы по зарплате, за счёт которых она будет достигать € 10 млн в год. Отмечается, что «Реал» собирается прописать отступные за форварда в размере € 1 млрд.
Стоимость Винисиуса, согласно Transfermarkt, составляет € 100 млн.
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