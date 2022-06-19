«Будь осторожен, много открываешь рот». Энрике ответил Родриго после слов о Салахе

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Испании Хосе Энрике резко ответил нападающему мадридского «Реала» Родриго Гоэсу после его слов о смехе над вингером «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

«Родриго, ты очень молод, так что будь осторожен, потому что, может быть, очень скоро я тоже приду к тебе, и я очень на это надеюсь, потому что ты много открываешь рот», — написал Энрике в своём «твиттере».

Напомним, в недавнем интервью Родриго заявил, что у игроков «Реала» перед финалом Лиги чемпионов УЕФА была мысль, что нужно обыграть «Ливерпуль», чтобы посмеяться над Салахом. До финального матча Лиги чемпионов Салах неоднократно говорил, что хочет взять реванш у «Реала» за поражение в 2018 году.



Победителем Лиги чемпионов завершившегося сезона стал «Реал», обыгравший в финале турнира «Ливерпуль» со счётом 1:0.

Фанаты прорываются на финал Лиги чемпионов.