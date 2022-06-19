Олич — о возможном возвращении Влашича в РПЛ: Никола хочет остаться в Европе

Бывший тренер и игрок ЦСКА Ивица Олич поделился мнением о возможном возвращении полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Николы Влашича в РПЛ.



«У Николы был не самый лучший сезон в Англии. Как мне кажется, главная причина в том, что он пришёл практически в последний день сборов, а у «Вест Хэма» уже была сформирована команда. Николе было нелегко, требовалось время, чтобы адаптироваться к лиге. «Вест Хэм» играл хорошо, у Влашича были сильные конкуренты на его позициях. Никола в основном играл в Лиге Европы, Дэвид Мойес его не заменял, но в АПЛ он оставался игроком запаса.



Я верю во Влашича и знаю, что есть много команд, которые хотели бы его подписать или забрать в аренду к себе. Если «Вест Хэм» даст ему возможность, то Никола сменит команду на ту, где ему будут давать играть и где он сможет набрать лучшую форму. Это поможет ему снова стать одним из лидеров сборной Хорватии. Я от всего сердца ему этого желаю. Нужно время, Никола наберет своё.



Возвращение в ЦСКА? Я не думаю, что это произойдёт. Я с ним общался, он хочет остаться в Европе, например, попробовать себя в чемпионате Германии или Испании. У него есть варианты», — цитирует Олича Metaratings.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» готов отдать Влашича в аренду.