Варан — о предстоящем сезоне: это новый старт. Игроки «МЮ» хотят быть готовыми к нему

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэль Варан отметил важность предсезонной подготовки английской команды.



«Это новый сезон, новый старт. Мы все были рады познакомиться с новым тренером. Конечно, мы хотим хорошо выступать и побеждать в каждом матче, а для этого нужно усердно готовиться к новому сезону. Мы хотим быть готовыми к новому сезону. Будет много тренировок и много игр. Предсезонная подготовка — это важный момент», — приводит слова Варана пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» в 38 матчах набрал 58 очков и занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити» (93). В тройку лидеров вошли «Ливерпуль» (92) и «Челси» (74).

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