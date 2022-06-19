Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес отреагировал на слухи, связывающие его с «Мальоркой».
«Ложь! Спасибо!» — написал 39-летний бразильский футболист в соцсетях.
Ранее сообщалось, что агенты защитника предложили его услуги «Мальорке». Футболист намерен продолжить карьеру, потому что планирует поехать в составе национальной сборной на чемпионат мира в Катаре.
Напомним, «Барселона» не захотела продлевать контракт с Алвесом, истекавший 30 июня 2022 года. При этом сам футболист хотел остаться в клубе ещё на сезон.
39-летний Алвес, выступавший за команду с 2008 по 2016 год, вернулся в неё в ноябре 2021-го (заявили его в зимнее трансферное окно), подписав соглашение до конца сезона.
В сезоне-2021/2022 Алвес в 16 матчах во всех турнирах забил один гол и отдал три результативные передачи. Защитник является рекордсменом мира по количеству завоёванных трофеев (более 40).
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