Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес отреагировал на слухи, связывающие его с «Мальоркой».



«Ложь! Спасибо!» — написал 39-летний бразильский футболист в соцсетях.



Ранее сообщалось, что агенты защитника предложили его услуги «Мальорке». Футболист намерен продолжить карьеру, потому что планирует поехать в составе национальной сборной на чемпионат мира в Катаре.



Напомним, «Барселона» не захотела продлевать контракт с Алвесом, истекавший 30 июня 2022 года. При этом сам футболист хотел остаться в клубе ещё на сезон.



39-летний Алвес, выступавший за команду с 2008 по 2016 год, вернулся в неё в ноябре 2021-го (заявили его в зимнее трансферное окно), подписав соглашение до конца сезона.



В сезоне-2021/2022 Алвес в 16 матчах во всех турнирах забил один гол и отдал три результативные передачи. Защитник является рекордсменом мира по количеству завоёванных трофеев (более 40).