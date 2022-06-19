«Вест Хэм» близок к подписанию ведущего защитника «Ренна» за € 35 млн
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Защитник «Ренна» и сборной Марокко Наиф Агер близок к переходу в английский «Вест Хэм» за € 35 млн. Об этом сообщает The Guardian.
По информации источника, официальное объявление о трансфере марокканского защитника состоится в начале следующей недели.
Наиф Агер был одним из лучших защитников чемпионата Франции в минувшем сезоне. Он провёл 80 матчей за «Ренн» с момента перехода в команду из «Дижона» в 2020 году за € 4 млн.
В сезоне-2021/2022 марокканский защитник провёл за «Ренн» 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Наифа Агера в € 12 млн. Ранее сообщалось, что «Ренн» не продаст защитника сборной Марокко за сумму, меньшую чем € 40 млн.
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