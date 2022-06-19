Переговоры «Ливерпуля» и Салаха о контракте зашли в тупик. В клубе готовы к уходу игрока

Переговоры «Ливерпуля» и нападающего Мохамеда Салаха о продлении действующего соглашения зашли в тупик, сообщает Mirror.
По информации источника, мерсисайдский клуб готов к тому, что египетский футболист покинет команду на правах свободного агента в 2023 году, когда у него истечёт контракт с «Ливерпулем». Руководство красных рассчитывает, что возможный уход не скажется на игре 30-летнего футболиста в предстоящем сезоне.
Ранее Салах был признан лучшим футболистом сезона в чемпионате Англии. В минувшем сезоне Салах провёл за «Ливерпуль» 51 матч во всех турнирах, в которых записал в свой актив 31 гол и сделал 16 результативных передач.
Египтянин выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 100 млн.
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