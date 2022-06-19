В «Арсенале» не рассчитывают на Лукаса Торрейру. Уругваец хочет продолжить играть в Италии

Уругвайский полузащитник лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра покинет стан «канониров» в нынешнее летнее трансферное окно, поскольку не входит в планы английского клуба. 26-летний игрок хочет продолжить выступать в Италии. В минувшем сезоне Торрейра играл на правах аренды за «Фиорентину». Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, уругвайский футболист был предложен только что вышедшей в Серию А «Монце», а также «Роме». Контракт Лукаса Торрейры с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023 года. Ранее «Фиорентина» отказалась активировать опцию выкупа уругвайского футболиста за € 15 млн.
В минувшем сезоне 26-летний уругвайский полузащитник провёл за «Фиорентину» 35 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал две результативные передачи.
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