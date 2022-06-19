«Аталанта» выкупила контракт Демирала у «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал стал игроком «Аталанты» на постоянной основе, сообщается на официальном сайте клуба из Бергамо.
«Аталанта», арендовавшая 24-летнего турецкого футболиста в прошлом году, воспользовалась опцией выкупа контракта Демирала, предусмотренной в арендном соглашении.
В минувшем сезоне Демирал принял участие в 28 матчах итальянской Серии А за «Аталанту», забил один гол и отдал две результативные передачи. Ранее защитник выступал за «Аланьяспор», «Сассуоло» и «Ювентус». С 2018 года Демирал вызывается в национальную команду Турции.
«Аталанта» в 38 матчах набрала 59 очков и заняла восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал «Милан» (86).
Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб
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