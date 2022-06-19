Губернатор: каждому игроку «Крыльев Советов» предложен контракт на новых условиях

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что «Крылья Советов» предложили всем игрокам контракты на новых условиях.



«Теперь то, что касается комплектации. Понятно, что это работа менеджмента команды, тренера, директора, спортивного директора. И знаю, что они делают всё, чтобы состав клуба сохранить, поскольку есть свой почерк, своя игра. Дальнейшее сохранение игры зависит от стабильности состава. Всем, каждому футболисту, даны предложения, даже у кого срок контрактов не заканчивается, клуб дал предложение по продлению контракта на новых условиях. Дальше, конечно, решать футболистам.



Всё, что могут сделать в клубе «Крылья Советов» для сохранения состава, всё клуб сделал, каждый парень теперь решит, как ему быть в нынешних условиях. Но знаю, что некоторые футболисты рассматривают предложения в том числе от очень состоятельных клубов Российской Федерации», — цитирует Азарова ТАСС.

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