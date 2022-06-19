Фердинанд выразил разочарование в связи с переходом Нуньеса в «Ливерпуль»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд признался, что был разочарован переходом нападающего Дарвина Нуньеса из «Бенфики» в «Ливерпуль».



«Я наблюдал за Дарвином в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. В недавнем интервью ван Дейк восторженно о нём отзывался. К сожалению, похоже, что «Ливерпуль», а не «Манчестер Юнайтед» предложил Нуньесу лучший контракт», — написал Фердинанд на своей странице в социальных сетях.



В минувшем сезоне-2021/2022 Дарвин Нуньес забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи в 41 матче во всех турнирах за португальскую «Бенфику». Уругвайский форвард выступал за клуб с сентября 2020 года. В октябре 2019 года Нуньес дебютировал за сборную Уругвая, в составе которой в 11 матчах забил два гола.

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