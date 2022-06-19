Видеоподборка голевых действий Зелимхана Бакаева в «Спартаке»

Появилась видеоподборка голов и ассистов полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в составе его бывшего клуба — московского «Спартака».
В прошедшем сезоне Зелимхан Бакаев провёл за «Спартак» 36 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал восемь результативных передач. Всего за красно-белых 25-летний полузащитник провёл 105 матчей, забил 14 мячей и сделал 29 результативных передач.
В нынешнее летнее трансферное окно Зелимхан Бакаев на правах свободного агента пополнил состав санкт-петербургского «Зенита».
В минувшем сезоне московский «Спартак» финишировал на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России, а также стал обладателем Кубка России. Санкт-петербургский «Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, оформив этот титул в четвёртый раз подряд.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Зелимхана Бакаева в € 5 млн.
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