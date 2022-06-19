«Он хотел меня убить». Паредес рассказал о конфликте с Месси

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Леандро Паредес рассказал о стычке с аргентинским форвардом Лионелем Месси, произошедшей в 2021 году во время матча Лиги чемпионов, когда Месси выступал за «Барселону».



«Месси разозлился, потому что я кое-что сказал партнёрам по команде и он услышал меня. Он страшно рассердился и напал. Это было ужасно. Он хотел убить меня, а я просто хотел вернуться домой.



После того инцидента мы встречались в сборной, и он вёл себя так, будто ничего не произошло. Он показал, какой он человек. Отношения продолжились в рабочем ключе. Теперь, когда заходит разговор, мы вспоминаем тот случай и смеёмся. Но тогда он действительно хотел меня убить», — приводит слова Паредеса Goal.com.

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