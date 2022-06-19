«Ньюкасл» заинтересован в подписании защитника «Манчестер Юнайтед»
Поделиться
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи попал в сферу интересов «Ньюкасла». Об этом сообщает Mirror.
По информации источника, «Ньюкасл» рассматривает подписание ивуарийского защитника как альтернативу в случае срыва трансфера нидерландского игрока обороны «Лилля» Свена Ботмана. «Сороки» столкнулись с трудностями при подписании игрока французского клуба.
В минувшем сезоне Эрик Бейи провёл за «Манчестер Юнайтед» семь матчей во всех турнирах и не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего ивуарийского центрального защитника «Манчестер Юнайтед» в € 6 млн.
Ранее появлялась информация об интересе к ивуарийскому защитнику «Манчестер Юнайтед» со стороны «Марселя» и «Лиона».
Комментарии
- 19 июня 2022
-
11:37
-
11:33
-
11:31
-
11:31
-
11:22
-
11:11
-
11:07
-
11:04
-
10:59
-
10:44
-
10:42
-
10:21
-
10:18
-
10:15
-
10:09
-
10:01
-
09:55
-
09:48
-
09:38
-
09:35
-
09:30
-
09:22
-
09:17
-
09:15
-
09:14
-
08:21
-
08:06
-
07:45
-
04:55
-
03:15
-
02:48
-
02:16
-
01:12
-
00:49
-
00:26
Партнерский контент