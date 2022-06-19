«Ньюкасл» заинтересован в подписании защитника «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи попал в сферу интересов «Ньюкасла». Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, «Ньюкасл» рассматривает подписание ивуарийского защитника как альтернативу в случае срыва трансфера нидерландского игрока обороны «Лилля» Свена Ботмана. «Сороки» столкнулись с трудностями при подписании игрока французского клуба.

В минувшем сезоне Эрик Бейи провёл за «Манчестер Юнайтед» семь матчей во всех турнирах и не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего ивуарийского центрального защитника «Манчестер Юнайтед» в € 6 млн.

Ранее появлялась информация об интересе к ивуарийскому защитнику «Манчестер Юнайтед» со стороны «Марселя» и «Лиона».