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«Ньюкасл» заинтересован в подписании защитника «Манчестер Юнайтед»

«Ньюкасл» заинтересован в подписании защитника «Манчестер Юнайтед»
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи попал в сферу интересов «Ньюкасла». Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, «Ньюкасл» рассматривает подписание ивуарийского защитника как альтернативу в случае срыва трансфера нидерландского игрока обороны «Лилля» Свена Ботмана. «Сороки» столкнулись с трудностями при подписании игрока французского клуба.

В минувшем сезоне Эрик Бейи провёл за «Манчестер Юнайтед» семь матчей во всех турнирах и не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего ивуарийского центрального защитника «Манчестер Юнайтед» в € 6 млн.

Ранее появлялась информация об интересе к ивуарийскому защитнику «Манчестер Юнайтед» со стороны «Марселя» и «Лиона».

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