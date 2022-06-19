Игроки «Уфы» сыграли матч со 138 детьми. Футболистов разгромили со счётом 4:1. Видео

Сегодня, 19 июня, на центральном стадионе города Уфы состоялся праздник, посвящённый Всемирному дню детского футбола.
Футболисты «Уфы» Данила Емельянов, Иван Кукушкин и Хайдар Халилов сыграли матч против воспитанников футбольных школ города. Всего на поле против трёх игроков башкирского клуба вышли 138 детей. Юные футболисты одержали разгромную победу со счётом 4:1.
Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Уфа» впервые с 2014 года сыграет во втором по силе дивизионе России. Футболисты башкирской команды заняли 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, поэтому им пришлось сыграть в стыковых матчах. В переходных встречах команда Алексея Стукалова уступила по сумме двух матчей «Оренбургу». Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».
- 19 июня 2022
-
12:52
-
12:45
-
12:41
-
12:34
-
12:30
-
12:23
-
12:20
-
12:15
-
11:57
-
11:37
-
11:33
-
11:31
-
11:31
-
11:22
-
11:11
-
11:07
-
11:04
-
10:59
-
10:44
-
10:42
-
10:21
-
10:18
-
10:15
-
10:09
-
10:01
-
09:55
-
09:48
-
09:38
-
09:35
-
09:30
-
09:22
-
09:17
-
09:15
-
09:14
-
08:21