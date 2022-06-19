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Игроки «Уфы» сыграли матч со 138 детьми. Футболистов разгромили со счётом 4:1. Видео

Игроки «Уфы» сыграли матч со 138 детьми. Футболистов разгромили со счётом 4:1. Видео
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Сегодня, 19 июня, на центральном стадионе города Уфы состоялся праздник, посвящённый Всемирному дню детского футбола.

Футболисты «Уфы» Данила Емельянов, Иван Кукушкин и Хайдар Халилов сыграли матч против воспитанников футбольных школ города. Всего на поле против трёх игроков башкирского клуба вышли 138 детей. Юные футболисты одержали разгромную победу со счётом 4:1.

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Уфа» впервые с 2014 года сыграет во втором по силе дивизионе России. Футболисты башкирской команды заняли 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, поэтому им пришлось сыграть в стыковых матчах. В переходных встречах команда Алексея Стукалова уступила по сумме двух матчей «Оренбургу». Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».

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