Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов продлит контракт с клубом
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Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов продлит контракт с самарским клубом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Текущее соглашение игрока с «Крыльями Советов» истекает летом 2023 года.
Напомним, Ежов перешёл в самарские «Крылья Советов» из «Чертаново» в 2020 году. В минувшем сезоне 24-летний футболист принял участие в 30 матчах Российской Премьер-Лиги, забил два гола и отдал две результативные передачи.
Самарские «Крылья Советов» в 30 матчах набрали 41 очко и заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (65). В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53).
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