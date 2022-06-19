Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов продлит контракт с клубом

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов продлит контракт с самарским клубом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Текущее соглашение игрока с «Крыльями Советов» истекает летом 2023 года.

Напомним, Ежов перешёл в самарские «Крылья Советов» из «Чертаново» в 2020 году. В минувшем сезоне 24-летний футболист принял участие в 30 матчах Российской Премьер-Лиги, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Самарские «Крылья Советов» в 30 матчах набрали 41 очко и заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (65). В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53).