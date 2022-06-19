Австрийский полузащитник «РБ Лейпциг» может перейти в «Баварию»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Конрад Лаймер попал в сферу интересов «Баварии». Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, «РБ Лейпциг» не хочет отпускать футболиста в другой клуб немецкой Бундеслиги и предпочитает продать австрийского игрока в любую другую европейскую лигу.
В сообщении также отмечается, что у Конрада Лаймера те же агенты, что и у потенциального новичка мюнхенского клуба нападающего «Ливерпуля» Садио Мане. В руководстве мюнхенского клуба считают, что этот факт может помочь в переговорах по переходу австрийского игрока.
В минувшем сезоне Конрад Лаймер провёл за «РБ Лейпциг» 41 матч во всех турнирах, забил пять голов и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость австрийского игрока в € 28 млн.
- 19 июня 2022
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