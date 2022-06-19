Сборная России может осенью сыграть с двумя командами из разных конфедераций

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев рассказал, что сборная России может осенью сыграть два товарищеских матча с командами из разных конфедераций.
«Рассчитываем, что в сентябре сборная проведёт два матча. Соперников пока назвать не могу. Они будут из разных конфедераций», — цитирует Алаева ТАСС.
Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что сборная России может осенью провести несколько товарищеских матчей.
Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.
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