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Сборная России может осенью сыграть с двумя командами из разных конфедераций

Сборная России может осенью сыграть с двумя командами из разных конфедераций
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев рассказал, что сборная России может осенью сыграть два товарищеских матча с командами из разных конфедераций.

«Рассчитываем, что в сентябре сборная проведёт два матча. Соперников пока назвать не могу. Они будут из разных конфедераций», — цитирует Алаева ТАСС.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что сборная России может осенью провести несколько товарищеских матчей.

Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

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