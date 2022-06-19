Глава FFF: Мбаппе не хотел больше выступать за сборную Франции после Евро-2020

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре рассказал, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе хотел завершить международную карьеру.



«Мы встречались с Мбаппе после чемпионата Европы — 2020. Он считал, что федерация не защищала его от критики и негативных комментариев в социальных сетях после нереализованного пенальти. Килиан был очень зол и не хотел выступать за сборную Франции. Конечно, это не было серьёзным заявлением, он просто был расстроен вылетом национальной команды и говорил на эмоциях, потому что по натуре является победителем. Он — прекрасный парень и командный игрок», — приводит слова Ле Гре RMC Sport.

Мбаппе выступает за сборную Франции с 2017 года. В составе национальной команды форвард — чемпион мира (2018).