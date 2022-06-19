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Защитник «Ливерпуля» может продолжить карьеру в команде-новичке АПЛ

Защитник «Ливерпуля» может продолжить карьеру в команде-новичке АПЛ
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Защитник «Ливерпуля» Неко Уильямс может летом на правах аренды перейти в другую команду английской Премьер-лиги, сообщает Mirror.

По информации источника, в приглашении 21-летнего валлийского футболиста заинтересованы новички АПЛ – «Ноттингем Форест» и «Фулхэм». «Ливерпуль» готов отпустить футболиста в аренду, чтобы он набрался игровой практики перед предстоящим чемпионатом мира в Катаре.

Уильямс является воспитанником «Ливерпуля». Контракт валлийца с мерсисайдским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего игрока составляет € 8 млн.

В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Уильямс сыграл в 22 матчах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

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