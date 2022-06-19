«Арсенал» хочет как можно быстрее завершить сделки по трансферам игроков «Сити» и «Аякса»

Лондонский «Арсенал» в скором времени планирует увеличить суммарное предложение по трансферам нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса и защитника «Аякса» Лисандро Мартинеса до € 85 млн. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что ранее «Сити» отклонил предложение «канониров» в размере € 40 млн за Габриэла Жезуса. Однако теперь отмечается, что «Арсенал» близок к тому, чтобы договориться о переходе 25-летнего форварда за сумму, близкую к € 50 млн.

Также сообщается, что первоначальное предложение «Арсенала» за 24-летнего центрального защитника «Аякса» Лисандро Мартинеса в размере € 29 млн было отклонено. Теперь лондонский клуб намерен предложить чемпиону Нидерландов около € 35 млн.

Ранее «Арсенал» договорился с «Порту» о переходе 22-летнего полузащитника Фабиу Виейры.