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Фассон: играть в России — это возможность для бразильского футболиста выступать в Европе

Фассон: играть в России — это возможность для бразильского футболиста выступать в Европе
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Бразильский полузащитник «Локомотива» Лукас Фассон рассказал об эмоциях, которые испытал после перехода в московский клуб.

«Я вспоминаю свои эмоции, испытал большую радость при переходе в «Локомотив», потому что играть в России — это возможность для бразильского молодого футболиста играть в Европе. Это всегда огромный вызов в карьере игрока — выступать в Европе. Что касается того, как я впервые услышал об интересе «Локомотива», то я узнал об этом от своего отца, а отцу сказал мой агент. Мы с отцом были очень счастливы.

Томас Цорн, спортивный директор «Локомотива», приезжал в Бразилию. У нас была долгая беседа насчёт стратегии клуба, о пути развития и стиле игры, о задачах и амбициях «Локомотива». Это всё я почерпнул из бесед с Томасом, когда он прилетал», — приводит слова Фассона пресс-служба «Локомотива».

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