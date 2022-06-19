Лукас Фассон рассказал о своих целях в «Локомотиве»

Бразильский полузащитник «Локомотива» Лукас Фассон рассказал о своих целях в московской команде.
«Я отношусь с очень большим уважением ко всем футболистам, ко всем своим коллегам. Поэтому через тяжёлую работу в тренировочном процессе мне бы хотелось занять своё место в составе «Локомотива», и как второй шаг — сыграть максимальное количество игр в основном составе железнодорожников. Это будет моей личной целью. И, надеюсь, удачная игра всех наших футболистов, включая меня, приведёт к тому, что «Локомотив» выступит очень хорошо в новом сезоне и мы займём максимально высокое место в таблице», — приводит слова Фассона пресс-служба «Локомотива».
Ранее Фассон выступал за «Атлетико Паранаэнсе» с августа 2021 года. Он провёл 20 матчей за команду и не отметился результативными действиями, заработав две жёлтые карточки.
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