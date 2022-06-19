«У Сергея Николаевича уже трофей». «Химки» показали фото с рыбалки Сергея Юрана

Подмосковные «Химки» в своём телеграм-канале опубликовали фотографии главного тренера Сергея Юрана с рыбалки.
53-летний специалист запечатлён с рыбой внушительных размеров. Пресс-служба «Химок» подписала фотографии: «Сезон ещё не стартовал, а у Сергея Николаевича уже трофей».
Сергей Юран возглавляет «Химки» с февраля 2022 года. Контракт российского специалиста с подмосковным клубом рассчитан до мая 2023 года. Этот приход в «Химки» стал третьим для Юрана. Ранее тренер работал с клубом в 2008 и 2020 годах.
По итогам сезона-2021/2022 «Химки» расположились на 13-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. За сохранение прописки в РПЛ подмосковная команда сыграла в стыковых матчах со «СКА-Хабаровск», сумела победить по сумме двух матчей и осталась в высшем дивизионе.
- 19 июня 2022
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