«Челси» уверен, что подпишет Рахима Стерлинга. Сумма перехода — около £ 35 млн

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг близок к переходу в лондонский «Челси», сообщает на своём сайте журналист Джанлука Ди Марцио.



По информации источника, синие уверены в том, что смогут подписать 27-летнего футболиста. Стерлинг очень нравится главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю. Отмечается, что сумма сделки составит около £ 35 млн (около € 41 млн).



Ранее сообщалось, что «горожане» будут готовы отпустить своего футболиста за компенсацию около € 60 млн, а сам Стерлинг согласится на переход в «Челси» только в случае личной гарантии места в стартовом составе от Томаса Тухеля.



Напомним, Стерлинг перешёл в «Манчестер Сити» в 2015 году. В завершившемся сезоне форвард принял участие в 30 матчах английской Премьер-лиги, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

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