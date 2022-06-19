«Челси» уверен, что подпишет Рахима Стерлинга. Сумма перехода — около £ 35 млн

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг близок к переходу в лондонский «Челси», сообщает на своём сайте журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, синие уверены в том, что смогут подписать 27-летнего футболиста. Стерлинг очень нравится главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю. Отмечается, что сумма сделки составит около £ 35 млн (около € 41 млн).
Ранее сообщалось, что «горожане» будут готовы отпустить своего футболиста за компенсацию около € 60 млн, а сам Стерлинг согласится на переход в «Челси» только в случае личной гарантии места в стартовом составе от Томаса Тухеля.
Напомним, Стерлинг перешёл в «Манчестер Сити» в 2015 году. В завершившемся сезоне форвард принял участие в 30 матчах английской Премьер-лиги, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.
- 19 июня 2022
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