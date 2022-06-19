Игуаин — о «Реале»: у меня мурашки бегут по коже, когда вспоминаю, с кем довелось играть

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин поделился воспоминаниями о первых сезонах в мадридском «Реале».

«Все относились ко мне с огромной любовью. Роберто Карлос был очень скромным и заботился о нас. Роналдо, Иван Эльгера, Фабио Каннаваро, Рауль, Дэвид Бекхэм… Даже перечислить всех сложно. Когда я вспоминаю всех футболистов, с которыми играл, у меня по коже бегут мурашки. Я порой и сам не осознаю до конца, каково это было. Я играл с Роберто Карлосом, передо мной действовал Роналдо – отличная карьера», – приводит слова Игуаина Marca.

Напомним, Гонсало Игуаин перешёл в мадридский «Реал» в 2006 году из аргентинского «Ривер Плейт» и выступал за испанский клуб до 2013 года. Аргентинский нападающий провёл за «Реал» 264 матча, забил 121 гол и сделал 56 результативных передач.