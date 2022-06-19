«Ливерпуль» планирует провести переговоры о новых контрактах с четырьмя футболистами клуба
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В «Ливерпуле» нацелены подписать новые долгосрочные контракты с четырьмя футболистами клуба. Об этом сообщает Mirror.
По информации источника, спортивный директор «Ливерпуля» Джулиан Уорд хочет заключить новые долгосрочные соглашения с защитником Джозефом Гомесом, полузащитниками Наби Кейта и Харви Эллиоттом, а также вингером Диогу Жотой.
Отмечается, что переговоры по новому контракту с Джозефом Гомесом могут стать самыми проблематичными, поскольку игрок обороны «Ливерпуля» мечтает поехать в Катар в составе национальной сборной Англии, но сомневается, что сможет сделать это, не имея постоянного места в основном составе мерсисайдского клуба. Действующее соглашение Джозефа Гомеса с «Ливерпулем» рассчитано ещё на два сезона.
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